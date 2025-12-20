Un grave episodio de salud e inseguridad sacude al sur de la provincia de Córdoba. Una madre de 23 años y su pequeño bebé de apenas un mes de vida fueron asistidos de urgencia e internados en un hospital por ingerir comida con medicamentos.

Córdoba: un bebé y su madre fueron internados por ingerir comida con medicamentos

Lo que en principio parecía una emergencia médica aislada derivó en una investigación judicial en Ucacha, centro sur de la región. Según el parte matutino policial de este sábado 20 de diciembre, las víctimas se descompensaron en su domicilio, donde fueron asistidos y trasladados a diferentes centros médicos.

Investigación en el departamento de Juárez Celman ( Ramiro Pereyra /La Voz)

Ambos presentaron un cuadro clínico compatible con la ingesta de alimentos que contendrían medicamentos. Ante este escenario, la departamental de Juárez Celman, allanó la vivienda donde se habrían desencadenado los hechos.

Durante el operativo, los efectivos procedieron al secuestro de diversos elementos que podrían ser clave para determinar cómo y por qué los medicamentos llegaron al alimento. La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de La Carlota, que lidera las averiguaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Hasta el momento, el hermetismo es total mientras se esperan los resultados de las pericias sobre los elementos incautados para determinar si se trató de un accidente doméstico o de un hecho intencional.