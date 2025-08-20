Una avioneta le cayó encima en Córdoba y le reclamó a la Municipalidad: “Me dejaron sola a mí hija y a mí”

Una avioneta le cayó encima a Jésica Acuña y su hija en Villa General Belgrano, provincia de Córdoba. A casi cuatro años del hecho, la víctima le reclamó a la Municipalidad por una promesa que no le cumplieron y está a punto de quedar en la calle por ello.

Una avioneta le cayó encima en Córdoba

En noviembre de 2021, la aeronave realizaba acrobacias en un casamiento y se estrelló sobre la mujer y su pequeña. Ambas sobrevivieron, pero sus vidas cambiaron para siempre ya que Jésica transitó diversas operaciones y padece graves secuelas físicas.

El calvario de la Jésica, quien espera la ayuda de la Municipalidad de Villa General Belgrano.

“Me dieron un plazo de cinco meses, luego otro más, pero nunca empezaron a construirla. Yo no pido que me regalen nada: ya pagué una parte y el resto se tiene que pagar en cuotas. Si no pueden hacerlo, quiero que me devuelvan la plata”, expresó este miércoles 20 de agosto, en diálogo con El Doce.

El reclamo a la Municipalidad de Villa General Belgrano:

En aquel entonces, las autoridades de Villa General Belgrano acordaron entregarle una vivienda social en construcción. Ella ya había abonado una parcialidad del monto total y aún no se la entregaron.

“El arreglo económico fue de 8.500.000 pesos, pero se me fueron en tres meses en alquiler”, indicó la mujer que debe abandonar la cabaña que alquila este 30 de agosto.

Por su condición, ella no puede trabajar prácticamente. “Estoy con operaciones encima, tengo la cadera dañada, la columna desviada y una pierna más corta. Mis hijos me necesitan entera y estable”, describió.

“No puedo esperar más, necesito una solución. Si no me dan la vivienda, que me devuelvan lo que ya pagué”, cerró la mujer que tampoco recibió ayuda de la pareja que contrató la avioneta para su casamiento. “El matrimonio que se casaba no se hizo cargo, me dejaron sola a mi hija y a mí”, culminó.



