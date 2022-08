Un vecino de Alta Gracia vende su pierna ortopédica porque no le alcanza para vivir

La inflación y la crisis económica que atraviesa el país genera que muchas personas tengan que recurrir a las últimas instancias para sobrevivir. Este es el caso de Jesús Mendez, un vecino de Alta Gracia que lamentablemente no pasa por un buen momento y está dispuesto a vender su pierna ortopédica porque la plata no le alcanza.

El hombre sufrió un accidente en el año 2014 y en 2018 le colocaron la pierna ortopédica que hoy está decidido a sacrificar. En diálogo con Arriba Córdoba, contó que cobra solo 13 mil pesos por mes, monto insuficiente para mantenerse. “Ya dejé todo y es lo único que me queda. Vendí heladera, frezzer, televisor, de todo, ya no tengo nada”, expresó.

“Me siento totalmente discriminado por el Gobierno. No tengo recursos, no consigo trabajo, no tengo ayuda”, lamentó. En tanto, sobre la denuncia por el accidente que sufrió, aseveró que “los papeles quedaron en la nada y no puedo cobrar el juicio porque supuestamente no tengo validez”.

Los interesados en ayudar a Jesús Mendez, pueden hacerlo comunicándose al teléfono 3518148269.