“Un referente”: emotiva despedida al dueño de El Dante y creador del Festival del Choripán

La ciudad de Córdoba sigue sumergida en la tristeza por el fallecimiento de Freddy Salas, quien fundó el icónico carro de comidas El Dante y creó el Festival del Choripán. Las redes sociales se llenaron de emotivas despedidas y una en particular emocionó a la comunidad.

Emotiva despedida al dueño de El Dante y creador del Festival del choripán

Nicolás Marchetti, periodista gastronómico de La Voz y Circuito Gastronómico, compartió el fragmento de una entrevista con el fallecido. Allí, Freddy recordó el origen de la celebración gastronómica y la jornada en la que batió un récord de ventas de su producto.

“¿Cuál fue el día en el que más chori vendiste?“, le preguntó el comunicador, quien recibió la cariñosa respuesta: ”El festival que inventamos“. En paralelo, explicaron que Salas, sus hermanos Julio y Luis, el mencionado Marchetti, Luis Tarifa y Francisco Marchiaro idearon el Festival del Choripán.

En aquel 2014, alrededor de 40.000 personas se reunieron en la Capital para probar y celebrar uno de los platos más icónicos de la gastronomía cordobesa. “Heredero de una pasión callejera que llevó hasta lo más alto...callejero, cocinero, comerciante”, redactó Marchetti sobre Salas.