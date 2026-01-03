Vía Córdoba / Río Cuarto

Un policía salvó a un niño que se estaba ahogando en la Costanera de Río Cuarto

El sujeto se arrojó al agua apenas vio que el menor de edad no podía mantenerse sobre la superficie.

3 de enero de 2026,

Mientras caminaba por la Costanera de Río Cuarto, el policía vio cuando el menor no podía mantenerse a flote en el río. (Fotos: Municipalidad de Río Cuarto)

Un policía salvó a un niño que se estaba ahogando en la Costanera de la ciudad de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba. Producto del heroico rescate, el niño no sufrió mayores problemas y no debió ser trasladado a un hospital.

La Policía comunicó este sábado 3 de enero que el suceso se produjo durante la tarde del jueves 1. El personal realizaba un patrullaje preventivo y vio que el niño no podía mantenerse a flote en el sector sur del río, donde hay una profundidad aproximada de 1,70 metros.

Ante esta situación, uno de los efectivos se arrojó al agua y rescató al menor, llevándolo hasta la orilla, donde le brindó las primeras asistencias. Luego, una ambulancia llegó y examinó al pequeño en el lugar, confirmando que estaba fuera de peligro.

