Un policía salvó a un niño que se estaba ahogando en la Costanera de Río Cuarto

Un policía salvó a un niño que se estaba ahogando en la Costanera de la ciudad de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba. Producto del heroico rescate, el niño no sufrió mayores problemas y no debió ser trasladado a un hospital.

La Policía comunicó este sábado 3 de enero que el suceso se produjo durante la tarde del jueves 1. El personal realizaba un patrullaje preventivo y vio que el niño no podía mantenerse a flote en el sector sur del río, donde hay una profundidad aproximada de 1,70 metros.

El rescate en Rio Cuarto.

Ante esta situación, uno de los efectivos se arrojó al agua y rescató al menor, llevándolo hasta la orilla, donde le brindó las primeras asistencias. Luego, una ambulancia llegó y examinó al pequeño en el lugar, confirmando que estaba fuera de peligro.