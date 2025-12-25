Milagro de Navidad: salvaron a un bebé que se había descompensado en Córdoba

Una operadora de la línea del 911 y un padre que la había llamado salvaron a un bebé de 18 meses que se había descompensado en Córdoba. La Policía de la provincia informó este jueves 25 de diciembre el episodio que puede definirse como un milagro de Navidad.

El menor tenía fiebre alta y estaba junto a su papá en su casa de Villa Parque Santa Ana. Alrededor de la 1 del miércoles 24, el mayor llamó desesperado a las autoridades y pidió una ambulancia porque el infante había perdido el conocimiento.

En el transcurso de la llamada y la espera de la llegada del servicio de emergencias, la operadora brindó contención e indicó las maniobras de primeros auxilios. Minutos más tarde, el niño reaccionó y lloró, significando una buena señal. Los socorristas arribarron al lugar, lo atendieron y quedó bajo evaluación médica.