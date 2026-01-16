Un niño de 10 años se cayó de un puente en Córdoba y sufrió graves heridas que obligaron su traslado a un centro de salud. Actualmente, se encuentra internado en el Hospital de Niños, donde confirmaron que padeció un traumatismo de cráneo.

Un niño cayó de un puente en Córdoba: está internado por un traumatismo de cráneo

La Policía comunicó que el episodio se registró en la noche del jueves 15 de enero en barrio Yapeyú. El menor de 10 años fue trasladado por familiares hasta el Hospital de Pronta Atención San Jorge.

Pero a raíz del su estado, gravedad del cuadro y para realizarle una mejor valoración, las autoridades decidieron derivarlo al nosocomio en la Bajada Pucará. Por su parte, la Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el siniestro.