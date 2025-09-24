Un hombre de 76 años armó su prótesis con caños de PVC en Córdoba: “Nadie me ayuda”

Antonio es un hombre de 76 años que armó su prótesis con caños de PVC en Córdoba. Su situación es consecuencia de una demora en la entrega de insumos médicos por parte del Programa de Atención Médica Integral (Pami), que también debe brindarle unas gotas para no perder la visión.

Un hombre de 76 años armó su prótesis con caños de PVC en Córdoba

El cordobés vive en Río Primero, pero desde hace cinco días se encuentra internado en un hospital de la ciudad por su delicada situación. El organismo nacional debería haberle entregado el insumo para su miembro inferior derecho hace 18 meses.

La prótesis que Antonio armó con sus propias manos ante la demora de Pami.

Cansado de la espera y ante tremenda impotencia, Antonio recolectó tubos y elaboró su prótesis casera. “La modifiqué muchas veces, es articulada y todo”, explicó, en diálogo con La Voz.

“Nadie me ayuda”: el pedido de un hombre de 76 años que armó su prótesis en Córdoba

“Hay que recurrir a lo que uno tiene porque nadie me ayuda. Está pedida por el Hospital de Clínicas y no me llega, igual que unas gotas que son importantísimas para los ojos”, expresó.

“Con esto camino, manejo y todo”, describió. Sin embargo, no puede conducir ningún vehículo ya que para retirar su licencia de conducir debe presentarse con una prótesis homologada.

El hombre aseguró que la falta de una prótesis homologada lo limita en su vida diaria. “Necesito que me den realmente lo que necesito. Por culpa de esto no me quieren dar el carnet de conducir, no me lo dan porque la pierna tiene que estar homologada. Pero si con esto puedo caminar, puedo manejar…”, concluyó.

Cómo ayudar al hombre de 76 años que armó su prótesis con caños de PVC en Córdoba

Quienes deseen ayudar a Antonio pueden contactarse al 3516530538.