Un hombre atacó a su pareja y amenazó con incendiar su casa: nuevo intento de femicidio en Córdoba

Un grave episodio de violencia de género conmocionó a los vecinos de la zona sur de la ciudad de Córdoba durante la noche del domingo 18 de enero. Un hombre de 45 años fue detenido por la Policía tras protagonizar un violento ataque contra su pareja, lo que derivó en amenazas de incendio y autolesiones.

Un hombre atacó a su pareja y amenazó con incendiar su casa

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada sobre la calle Echenique Altamira, en el corazón de barrio San Fernando. Según consta en los reportes oficiales, agredió a golpes a su pareja e intentó herirla con un arma blanca. La brutalidad del hecho obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad ante los llamados de alerta.

Tras la agresión inicial, el individuo se encerró en uno de los dormitorios de la propiedad. Una vez atrincherado, comenzó a infligirse heridas cortantes a sí mismo mientras profería gritos de amenaza. El agresor no solo manifestó su intención de quitarse la vida, sino que también aseguró que prendería fuego la casa.

Ante la peligrosidad del escenario y el riesgo inminente, los efectivos policiales debieron realizar una irrupción forzosa en la vivienda para reducir al hombre. En el procedimiento, secuestraron dos cuchillos y dos encendedores.

Intento de femicidio: cómo se encuentra la víctima

Debido a las lesiones sufridas durante el enfrentamiento, tanto la víctima como el agresor recibieron asistencia por parte de un servicio de emergencias médicas en el domicilio. Posteriormente, ambos fueron trasladados a un hospital.

Finalmente, el hombre fue derivado a la sede policial correspondiente, donde permanece bajo custodia y a disposición del magistrado interviniente. El caso ha sido caratulado bajo cargos de agresión y amenazas, mientras se aguardan las directivas judiciales para avanzar en el proceso contra el detenido.