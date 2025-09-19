Un extranjero aseguró que el cuarteto de Córdoba es “merengue mal tocado y desabrido”

Un hombre oriundo de República Dominicana, que vivió un tiempo en la Argentina, acusó a los cordobeses de apoderarse del merengue. En su fuerte acusación, aseguró que el cuarteto de Córdoba es “merengue mal tocado y desabrido”.

Tapia es el sujeto en cuestión, quien estuvo en el programa dedicado a las entrevistas @amorporlosdeportes. Uno de los clips de la conversación trascendió en las redes sociales por la crítica del sujeto hacia los argentinos, pero específicamente a los de la provincia mediterránea.

“Los argentinos de la ciudad de Córdoba se están robando el merengue”, sentenció. Luego, contó que en uno de sus viajes como trabajador de Uber le colocó la música de su país a un grupo de jóvenes que quería escuchar música.

“Pero mira, te gusta el cuarteto, ¿de dónde eres?”, le preguntaron, según su testimonio. Inmediatamente, les respondió que en realidad era su música dominicana.

“Dicen que el cuarteto se llama así porque es por tiempo de cuatro por cuatro. Lo graban allá, que no saben que es República Dominicana, y dicen que es cuarteto cordobés. El cuarteto cordobés es merengue mal tocado y desabrido”, cerró.