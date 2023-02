Un “delivery” fue asaltado en Córdoba, no se resistió y entregó todo pero le dispararon en la pierna

Últimamente, los hechos de inseguridad están marcados por un desmedido nivel de violencia que excede a lo material. El domingo por la noche, un “delivery” fue asaltado en Córdoba, no se resistió y entregó todo pero los delincuentes le dispararon en la pierna.

El suceso ocurrió en la zona de la ruta 20 cuando dos motochorros alcanzaron a Héctor Herrera y lo “tumbaron” de su motocicleta. “Me asaltaron, me empujaron de la moto, me quietaron todas mis pertenencias y me dispararon en la pierna”, recordó con indignación el ciudadano venezolano.

Repartidor agredido. Foto: El Doce

En ese momento, el repartidor se demoró en dar su celular a los malvivientes producto de la caída que le rompió la campera que tenía puesta. Según su relato, ellos quizás pensaron que se estaba resistiendo y cuando estaban por irse con todas las pertenencias, le efectuaron la herida con el arma de fuego.

La motocicleta robada por los delincuentes en la zona de la ruta 20. Foto: @leoguevara80

Las consecuencias del disparo

Luego de la situación “lamentable, horrible y terrorífica”, la víctima fue trasladada al Hospital Misericordia donde permanece internado. El proyectil quedó alojado detrás de la rotula de la pierna derecha y por eso será operado en las próximas horas.

Al ser consultado por los delincuentes, el protagonista que se siente abandonado por su empresa de trabajo aseguró: “No tienen más de 25 años y estaban muy nerviosos y violentos”.