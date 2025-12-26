Un ascensor cayó 9 pisos con una mujer de 95 años en plena Navidad en Córdoba

Una mujer de 95 años y otra de 58, quien la cuidaba, vivieron un verdadero susto en plena Navidad este jueves 25 de diciembre en Córdoba. Un ascensor que abordaban cayó nueve pisos y los Bomberos las rescataron.

Un ascensor cayó nueve pisos en Córdoba

El suceso ocurrió cerca de las 15.44 en un edificio ubicado en la calle San Lorenzo al 500, barrio Nueva Córdoba. Por causas que investigan las autoridades, quienes deslizaron “una falla mecánica”, el elevador descendió bruscamente hasta planta baja.

El personal que respondió al llamado de auxilio debió abrir la puerta y asegurar la cabina para concretar el rescate. Las señoras fueron asistidas y retiradas en buen estado de salud y el ascensor quedó fuera de servicio a la espera de una inspección técnica.