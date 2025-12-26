Vía Córdoba / ascensores

Un ascensor cayó 9 pisos con una mujer de 95 años en plena Navidad en Córdoba

Los detalles del episodio que ocurrió durante la siesta del jueves 25 de diciembre.

26 de diciembre de 2025,

Un ascensor de un edificio cayó nueve pisos en Nueva Córdoba. (Pedro Castillo / La Voz / Ilustrativa).

Una mujer de 95 años y otra de 58, quien la cuidaba, vivieron un verdadero susto en plena Navidad este jueves 25 de diciembre en Córdoba. Un ascensor que abordaban cayó nueve pisos y los Bomberos las rescataron.

El suceso ocurrió cerca de las 15.44 en un edificio ubicado en la calle San Lorenzo al 500, barrio Nueva Córdoba. Por causas que investigan las autoridades, quienes deslizaron “una falla mecánica”, el elevador descendió bruscamente hasta planta baja.

El ascensor cayó nueve pisos por una falla mecánica.
El personal que respondió al llamado de auxilio debió abrir la puerta y asegurar la cabina para concretar el rescate. Las señoras fueron asistidas y retiradas en buen estado de salud y el ascensor quedó fuera de servicio a la espera de una inspección técnica.

