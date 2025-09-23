La provincia de Córdoba y el universo del cuarteto están de luto producto del fallecimiento de Carina Favatta de Fuentes. La mujer era la viuda de Edgar Efraín Fuentes, más conocido como "Gary".

Tristeza en Córdoba: falleció Carina Favatta de Fuentes, la viuda de Gary

La señora dejó el mundo a sus 64 ańos producto de una neumonía que la obligó a ser internada hace unos días. El desenlace fatal fue confirmado por su familia y entorno en las últimas horas.

Murió Carina Favatta, viuda de Gary. Facebook Carina Favatta).

“Creo que Gary no tiene comparativos, fue, es y va a seguir siendo el mejor”, había sentenciado la mujer sobre su esposo, en diálogo con El Doce. Muchos la definieron como una pieza fundamental en el ascenso del artístico del artista.

Gary, premiado internacionalmente y con shows internacionales

Edgar Efraín Fuentes, más conocido como Gary, inició en el grupo cuartetero Trulalá y luego desarrolló su carrera solista, incursionando en una mezcla de cuarteto y balada, y el 14 de julio de 1990 cantó por primera vez en el estadio Atenas.

Gary forjó una carrera destacable que incluyó un premio Golden Award por Mejor Cantante Latino, otorgado por la Asociación de Cronistas del Espectáculo. A fines de 1999 la agenda de Gary incluía presentaciones en Chile, Paraguay y Uruguay. A comienzos de 2000 inició una serie de presentaciones en Buenos Aires.

Falleció el viernes 9 de noviembre del 2001, a los 39 años de edad, se trató de una muerte súbita. Su trayectoria artística profesional abarcó 16 años: donde cosechó 11 discos de oro, nueve de platino y varios dobles platinos.