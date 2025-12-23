Tres municipales fueron condenados por cobrar coimas a manteros en Córdoba

La Cámara 5 del Crimen de Córdoba dictó este martes un veredicto contra tres exfuncionarios municipales. Se trata de Luis Alberto Ponce, Mónica Susana Silva y Diego Alejandro, quienes resultaron culpables por el delito de concusión. Los individuos pedían coimas a manteros en el Centro de la ciudad.

Tres municipales fueron condenados por pedir coimas a manteros

Durante el juicio abreviado, los involucrados confesaron cada hecho planteado y mostraron arrepentimiento ante Alfredo Villegas. Recibieron condenas de dos hasta tres años bajo ejecución condicional. Además, sufrieron inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y sanciones pecuniarias superiores a 8.500.000 pesos. Dicha cifra duplica ganancias obtenidas mediante exigencias ilegales perpetradas contra trabajadores desprotegidos.

El fiscal Guillermo González instruyó la investigación tras detectar pedidos dinerarios realizados mensualmente entre 2023 y finales de 2024. Inspectores garantizaban supuesta “tranquilidad” laboral evitando secuestros de mercadería.

El fiscal de cámara cuestionó la autoridad de quienes utilizan poder para lucro personal. Graficó aquella situación preguntándose retóricamente cómo podría señalar otras faltas si él mismo hubiera buscado dispensas entre sus compañeros usando influencias indebidas. Para la justicia, el “chapeo” erosiona confianza ciudadana y desvirtúa propósitos institucionales reguladores.