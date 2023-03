Tres mujeres, una premisa: las cordobesas que cambiaron su vida para seguir pasiones

Este 8M, en Vía Córdoba queremos destacar historias de cordobesas singulares, que salieron de su zona de confort y dejaron que sus pasiones las encaminen. Abigail, Silvia y Delma son tres mujeres trabajadoras que un día decidieron cambiar sus realidades y vivir de lo que les gusta.

Abigail Zenavilla fue diagnosticada con depresión en 2020, tenía sólo 19 años cuando decidió salir de la cama y apostar por su pasión. Con un par de años más, Silvia Toraño dejó su casa y su país para hacer realidad un sueño: ser actriz. En el interior provincial, Delma Cresimbeni sigue detrás de su vocación, esa que encontró cuando se atrevió a sumarse al mundo de la radio mientras oficiaba de madre y ama de casa.

Abigaíl Zenavilla, una decisión que le cambió el presente y el futuro

Ellen Abigail Zenavilla tenía 19 años cuando fue diagnosticada con depresión. “Estuve en una relación muy tóxica que me llevó a una depresión muy grande. Era época de pandemia así que me pasaba todo el día llorando en mi cama”, recordó en diálogo con Vía Córdoba. La situación escaló a tal punto que le provocó una serie de patologías.

Fueron varios meses en los que Abigail no pudo contar lo que estaba pasando, hasta que logró hacerlo. “Un día lloré tanto que me sentí aliviada y dije ‘ésta vez va a ser la última’. Me levanté y le pedí ayuda a mi familia”, expresó.

La cordobesa superó su depresión enfocándose en la costura. Ahora, su emprendimiento llega a más de cinco provincias. Foto: Gentileza

Con acompañamiento terapéutico y apoyo de su gente, Abigaíl apostó por un curso de costura como forma de distracción y descubrió que esa era su pasión. “Quise lanzar mi propia marca con 50 conjuntos que tardé más de un mes en hacerlo. Cuando todo salió a la venta, fue una locura”.

Actualmente, Abigail diseña, cose y comercializa lencería a medida. “Son prendas que representan empoderamiento, sensualidad y libertad para la mujer”, destacó. Con clientes en más de cinco provincias y un taller propio, la cordobesa no duda en que esa decisión no sólo le forjó el presente sino también, el futuro.

El nuevo taller de Ellen Lingerie. Foto: Gentileza

Delma Cresimbeni, décadas detrás de un micrófono

Delma Cresimbeni es de la localidad cordobesa de Marcos Juárez, tiene 89 años y fue la fundadora de “Radio Espinillos”, la primera de esa ciudad. Sin embargo, fue una decisión difícil de tomar ya que tenía a cargo seis hijos.

Oficiando de locutora y vendedora de publicidad, encara diferentes programas de interés general que cuentan con la participación regular de profesionales y personalidades de la actualidad. Mientras que, la grilla suma el trabajo de su pareja que cuenta con programas folclóricos y políticos.

La marcojuarense tiene 88 años y hace 41, está al frente de Radio Espinillos. Foto: Gentileza

Delma no sólo se destaca por su vocación radial y el amor a su familia, sino que, a lo largo de su vida, también ha sido la impulsora de dos instituciones más la Guardería Hijitus y la Comisaría de la Mujer, un lugar con psicólogas, psiquiatra y médicas que se encargaba de apoyar y contener a las víctimas de la violencia doméstica.

Guardería Hijitus. Foto: Gentileza

De esta manera y con un aporte social tan extenso, la marcosjuarense celebra y agradece por su vocación, su familia y la posibilidad que tuvo de aportar a la sociedad. “No puedo pedirle más a la vida”, expresó a Vía Córdoba.

Silvia Toraño, corriendo detrás de un sueño

Silvia Toraño tiene 55 años y es madre de tres mujeres, Batia Sol de 26 años, Alina Luz de 24 y Daira Estrella de 18 años. El año pasado, decidió acompañar a sus hijas a México para que puedan estudiar la carrera de actuación. Sin embargo, en ese mismo contexto, descubrió que su sueño también estaba en ese país.

Batia, Daira y Alina, sus tres hijas. Foto: Gentileza

La experiencia de Silvia involucra dejar sus costumbres, su casa y hasta su país, para mantener una carrera en el mundo de la actuación. “En México me dieron el lugar y el respeto a mi profesión que nunca me tuvieron los medios de comunicación en Córdoba. Trabajo como actriz extra y, en varias oportunidades, en conducción”, contó en diálogo con Vía Córdoba.

En su paso por el país latinoamericano ya tuvo participación en La Rosa de Guadalupe (Televisa), Cualquier parecido (Capítulo 1 y 2, de Paramount), El brazo corto de la Ley (HBO), Como dice el dicho (Televisa), Serie Girasoles (Disney), Rivera Maya (Amazon Prime), Madres de Alquiler (Netflix), Asuntos de Familia (un coprotagónico en canal Imagen).

De esta manera, la historia de tres mujeres tan diferentes, de edades y profesiones distintas, se entremezclan en un mismo lugar: el dejar de lado la cotidianeidad para embarcarse en una pasión que moviliza e impulsa.