Tras una semana, apareció el ganador del premio millonario de Quini 6 en Córdoba

El enigma generado en la ciudad de Alta Gracia después del sorteo del Quini 6 del pasado 17 de septiembre finalmente tuvo una resolución. El individuo que logró cinco de los seis aciertos en el juego se presentó a reclamar el premio mayor, una suma de 3.600.000 de pesos, este martes cerca del mediodía. Se trataba de una persona que estaba solo “de pasada” por la agencia 2493 cuando compró su ticket.

Apareció el ganador del premio millonario del Quini 6

Albertina, la dueña del local, explicó a Cadena 3 que la persona tenía un plazo que expiraba el 6 de octubre para poder cobrar el monto. Ella había manifestado su esperanza de que apareciera pronto. Destacó que la mayoría de quienes apuestan en su establecimiento son vecinos del barrio y que habitualmente dejan sus comprobantes para que ella misma revise los resultados.

Para poder retirar la cifra millonaria, la propietaria del negocio detalló que el individuo únicamente necesitaba exhibir el ticket original y una fotocopia de su DNI. Los números que conformaron la combinación ganadora en el sorteo fueron el 3, el 9, el 17, el 19, el 21 y el 41. Es importante recordar que estos premios están sujetos a una considerable carga fiscal. La Agencia de Recaudación de Córdoba (Arca) tiene previsto retener el 28 por ciento del total obtenido.