Tras más de 120 despidos, una empresa de Córdoba y un sindicato llegaron a un acuerdo

A falta de la homologación oficial por parte de la Secretaria de Trabajo de la Provincia, el conflicto por despidos entre la empresa Petroquímica Río Tercero y el sindicato de los químicos llegó a un acuerdo. Ambas partes se pronunciaron y lo confirmaron.

El gremialista Lucas Felici y la sede de la compañía en Buenos Aires fueron quienes dieron la información. La empresa explicó que firmaron un acuerdo general, que derivará en particulares a partir del lunes 29 y en unas semanas se retomaría la producción que se frenó en julio de este año.

Una asamblea de empleados de Petroquímica Río Tercero, en la portería de la empresa, durante el largo conflicto.

Por su parte, Felici destacó dos partes en el pacto: la reincorporación de 16 trabajadores, de los 124 despedidos en julio; y la reactivación de la fábrica con las condiciones de seguridad que habían reclamado.

Los trabajadores de la petroquímica en la puerta de la fábrica.

Además, se notificó de un acuerdo de crisis conformado con mesas paritarias para debatir más adelante. En esta línea, el diálogo para brindar las indemnizaciones correspondientes a los despedidos y una convocatoria sigue abierto.

Según comunicó La Voz, el convenio entre la Petroquímica y el sindicato contemplaría cambios en comedor, transporte y horas extras del personal, entre otros conceptos. En caso de confirmarse, el acuerdo destrabaría una producción que retomaría con menor volumen de trabajo, empleo y facturación en enero.