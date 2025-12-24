Hubo despidos masivos antes de Navidad en una reconocida empresa de Córdoba

Un grupo de operarios pertenecientes a la firma IBF se concentró en las inmediaciones de la Secretaría de Trabajo de Córdoba con el objetivo de exigir respuestas ante los despidos que afectan a 20 familias. Mientras los delegados gremiales ingresaban al edificio para participar en una audiencia, sus compañeros permanecieron afuera visibilizando el conflicto mediante carteles y cánticos. La protesta surgió en un momento de extrema vulnerabilidad, faltando apenas horas para las celebraciones de fin de año.

Despidos masivos antes de Navidad en una empresa de Córdoba

La forma en que se comunicaron las cesantías generó un fuerte rechazo entre el personal afectado. Relataron que la jornada del viernes transcurrió con total normalidad operativa; no obstante, el lunes a primera hora se encontraron con una situación atípica. Un escribano, acompañado por custodios privados, procedió a repartir los documentos de despido. Esta maniobra patronal fue calificada de violenta por los damnificados, quienes aseguran no haber recibido preaviso alguno sobre la clausura definitiva de las instalaciones situadas en Córdoba.

El impacto financiero para los involucrados es inmediato y preocupante, considerando la cercanía de la Nochebuena. Muchos de ellos expresaron su angustia por tener alquileres vencidos y deudas domésticas que difícilmente podrán afrontar sin sus salarios mensuales. “No pueden hacernos esto en esta fecha”, lamentaron algunos voceros durante la manifestación.

Desde la base trabajadora instan al Ministerio a dictar una resolución urgente que obligue a la empresa a retomar la fabricación de neumáticos. Argumentan que el contexto político nacional actual habilita a que las compañías consideren a sus subordinados como material descartable. Buscan una medida administrativa directa que impida la pérdida definitiva de estos puestos de trabajo.