Denuncian despidos ilegales en una fábrica de Córdoba: “Viola todo tipo de leyes laborales”

Trabajadores denunciaron despidos ilegales por parte de una fábrica en Córdoba. Los uniformados se reunieron en la entrada de las instalaciones de la firma en la ciudad y aseguraron que la decisión “viola todo tipo de leyes laborales”.

Denuncian despidos ilegales en una fábrica de Córdoba

Los empleados de la fábrica de neumáticos IBF, en la ciudad de Córdoba, se reunieron sobre la avenida Sabattini al 6150 para reclamar. “Ayer (lunes) llegaron con escribanos y patovicas a notificarnos que estábamos todos despedidos”, expresó el delegado Miguel Díaz, en diálogo con Cba24n.

Alertan por despidos en una fábrica de neumáticos de Córdoba (Policía).

“De un día para el otro y sin ningún tipo de discusión con nosotros. La Secretaría de Trabajo se pronunció y dijo que los despidos son ilegales. La forma en la que se está moviendo la patronal... viola todo tipo de leyes laborales”, agregó. Luego de una reunión auto convocada e intervención policial el lunes 15 de diciembre, este martes 16 continuaron con el reclamo a través de una “intervención pacífica”, según la definieron.

La decisión de la empresa se dio en el marco de una merma considerable en la demanda de sus productos. Además, justificó los recortes y despidos aduciendo una baja de la rentabilidad.