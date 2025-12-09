Una conocida empresa de Córdoba anunció retiros voluntarios y hay temor en el rubro

La Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) en Córdoba anticipó la apertura de 200 nuevos retiros voluntarios. El objetivo de la decisión es que la planta de 670 empleados se reduzca en un contexto de crisis que atraviesa desde hace años.

La empresa renovó el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) hasta fines de febrero de 2026. Desde mediados de 2025, sus integrantes reciben un 80 por ciento de su salario y trabajan tres días a la semana.

Fachada de Fadea (Fabrica Argentina de Aviones). (Nicolás Bravo)

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos, Marcelo Bertorello, se pronunció este martes 9 de diciembre sobre la situación. En primera instancia, confirmó la cifra de 200 retiros voluntarios por parte de la gerencia de Recursos Humanos de Fadea.

“El motivo no lo sabemos porque iniciamos el año pasado con retiros voluntarios y migraciones de colegas. No lo vemos como una decisión inteligente cuando el mundo necesita de nuestras tareas”, lanzó, en diálogo con El Doce.

La reducción apuntaría al personal administrativo y excluida del convenio colectivo, según informó La Voz. A su vez, los trabajadores están a la espera de la definición sobre la continuidad o no de Julio Manco, presidente y CEO de Fadea, y la posible firma de un contrato con la Fuerza Aérea.