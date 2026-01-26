Tras la segunda derrota consecutiva, Daniel Oldrá dejó de ser el DT de Instituto

El fútbol argentino comienza a cobrarse sus primeras víctimas, el clásico de cada competencia cuando los resultados no acompañan. En esta ocasión, fue el turno de Daniel Oldrá, DT de Instituto, que este lunes perdió su segundo partido consecutivo del apenas comenzado Torneo Apertura.

Instituto visitó a Platense por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. (Fotobaires)

“Daniel Oldrá deja de ser el entrenador de Instituto”, difundieron desde el club, apenas unos minutos después de terminado el encuentro.

“Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico. El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera", señala el texto.

Y cierra: “La Comisión Directiva ya se encuentra en búsqueda del nuevo entrenador. Oportunamente se informará quién trabajará de manera interina con el plantel profesional”.

Instituto venía de cerrar una muy floja campaña en el Torneo Clausura 2025, ocupando el puesto 26 de 30 equipos en la tabla general. Oldrá había asumido el rol de entrenador en abril del año pasado. En dos partidos, la Gloria no pudo levantar cabeza y fue el adiós para elentrenador.

La derrota que marcó la salida de Oldrá

Los delanteros Franco Zapiola y Tomás Nasif fueron los abanderados del triunfo de Platense, mientras que Alex Luna había conseguido el empate parcial para la Gloria.

El “Calamar”, que este lunes jugó de local, abrió el marcador a los 29 minutos. El arquero Manuel Roffo salió del área para rechazar de cabeza con poco tino, dejando suelta una pelota bien aprovechada por Zapiola.

Instituto consiguió el empate a los 28’, cuando Luca Rafaelli desbordó de manera interesante para meter un buscapié que encontró Luna: llegó el 1-1, que duraría muy poco.

Dos minutos después, los porteños volvieron a ponerse en ventaja. Centro desde la izquierda de Gauto, que habilitó al delantero Tomás Nasif: cabezazo y a cobrar. Así se cerraría el resultado, 2 a 1 a favor de Platense, ante un Instituto que tilda 2 de 2: dos jugados, dos perdidos.