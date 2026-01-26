Instituto cayó ante Platense por 2 a 1 en la segunda fecha del Torneo Apertura

En el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura, Instituto se enfrentó este lunes a Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López. El encuentro se dio luego de que la Gloria cayera de local frente a Vélez. En el segundo compromiso, los cordobeses no pudieron levantar cabeza.

En el primer partido, la Gloria tuvo un penal anulado por el VAR a causa de un offside previo y no pudo aprovechar sus oportunidades, cayendo ante Vélez con un gol de Tobías Andrada en el tiempo de descuento. En esa ocasión, tuvo su primera aparición del flamante refuerzo, Franco Jara, con la camiseta albirroja.

El equipo de Alta Córdoba pretendía buscar este lunes sus primeras unidades en el torneo para poder seguirle el ritmo a sus competidores, pero no hubo caso.

Dura derrota para Instituto

Los delanteros Franco Zapiola y Tomás Nasif fueron los abanderados del triunfo de Platense, mientras que Alex Luna había conseguido el empate parcial para la Gloria.

El “Calamar”, que este lunes jugó de local, abrió el marcador a los 29 minutos. El arquero Manuel Roffo salió del área para rechazar de cabeza con poco tino, dejando suelta una pelota bien aprovechada por Zapiola.

Instituto consiguió el empate a los 28’, cuando Luca Rafaelli desbordó de manera interesante para meter un buscapié que encontró Luna: llegó el 1-1, que duraría muy poco.

Dos minutos después, los porteños volvieron a ponerse en ventaja. Centro desde la izquierda de Gauto, que habilitó al delantero Tomás Nasif: cabezazo y a cobrar. Así se cerraría el resultado, 2 a 1 a favor de Platense, ante un Instituto que tilda 2 de 2: dos jugados, dos perdidos.

El encuentro abrió la fecha 2 del Torneo Apertura. Platense se ubica en la punta de la zona A, con cuatro unidades; en tanto la “Gloria” ocupa la última posición del grupo, sin unidades.