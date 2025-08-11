La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) confirmó haber sido víctima de un hackeo en sus cuentas de redes sociales durante el fin de semana. El ataque afectó las plataformas Instagram y X (antes Twitter). Este lunes anunciaron haber recuperado todas las cuentas.

“Todo solucionado, trabajamos en conjunto el equipo de redes de Epec y el equipo de redes del Gobierno”, aseguró Alfredo Camponovo, vocero de la compañía en comunicación con La Voz.

El comunicado de Epec por el hackeo. (Captura)

“En X apareció una publicación todo en inglés y en Instagram relacionada con trading, incluso con comentarios e insultos en inglés”, explicó el vocero.

La Voz En Vivo. Alfredo Camponovo, vocero de Epec, sobre el hackeo. (Captura de pantalla)

Epec logró recuperar el control de su cuenta en X, cambiando la clave de acceso. Por el momento, la cuenta de X es considerada confiable para los usuarios.

Sin embargo, según detalló Camponovo, la situación en Instagram es mucho más compleja y persistente. Los hackers no solo cambiaron la clave, sino que también modificaron los teléfonos de contacto asociados a la cuenta, lo que impide a Epec recibir los códigos de verificación por SMS necesarios para restablecer el acceso.

Esta manipulación dejó a la empresa sin posibilidades de operar la red, incluso para eliminar o dar de baja la cuenta, lo cual representa un gran desafío. Las publicaciones indebidas en Instagram aún pueden visualizarse.

EL HACKEO A LAS CUENTAS OFICIALES DE EPEC

Los ciberatacantes realizaron publicaciones relacionadas con “trading” y negocios digitales online, incluyendo Bitcoin. Posteriormente, aparecieron videos de mujeres desfilando o en bikini, un contenido claramente ajeno a la comunicación institucional de Epec.

Hackearon la cuenta de Instagram de Epec. (Captura de pantalla)

“Para nosotros el perjuicio es muy importante porque puede salir cualquier tipo de publicación en esa en la cuenta que hasta el fin de semana era nuestra”, explicó Camponovo.

Hackearon la cuenta de Instagram de Epec. (Captura de pantalla)

Dado a que Instagram permite la replicación de contenido en Facebook, las publicaciones también aparecen en esta red social. Epec está trabajando activamente y en contacto directo con Meta, la compañía propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp.

Los equipos técnicos de Meta solicitaron 72 horas para analizar el caso y dar una solución. Desde la empresa subrayan la urgencia de la situación, por el riesgo de nuevas publicaciones maliciosas.