Tras 33 años al aire, Mario Zanoni se va de Cadena 3: los motivos de su decisión

Mario Zanoni, la voz histórica de la radiofonía, comunicó el fin de su etapa laboral en Cadena 3. El locutor culmina un periodo de 33 años de trabajo en la estación ubicada en calle Alvear. Manifestó sentirse tranquilo y satisfecho con esta determinación, que reveló al aire en Cadena Heat, antes conocida como FM Córdoba.

Mario Zanoni se va de Cadena 3: ¿Qué pasó?

Durante su extensa trayectoria, Zanoni contribuyó a posicionar la radio donde comenzó su labor. Recordó haber iniciado en una emisora que no tenía audiencia y ayudó a convertirla en líder de las mediciones. Realizó durante más de tres décadas el programa Hit Parade, considerado el número uno de FM Córdoba.

También estuvo al frente de otros productos populares como El tren de los éxitos y Maratón de clásicos. El animador destacó que estos ciclos le brindaron mucha satisfacción, señalando que los producía, musicalizaba y les ponía mucha dedicación de forma individual.

El conductor insistió en que logró realizar todo lo que quería hacer y lo que se esperaba de su desempeño. Hizo hincapié en el esfuerzo de su generación, mencionando que utilizaban discos y máquinas de escribir. Señaló que esa labor requería mucha constancia y tiempo para crear las listas de temas y localizarlos en sus respectivos soportes. Puntualizó que, si bien el resultado puede ser evaluado por terceros, él se siente plenamente satisfecho con lo alcanzado y con la manera en que realizó cada tarea.

Respecto a su futuro, el profesional especificó que dejará la rutina de trabajar todos los domingos, algo que realizó durante más de 33 años y medio. Aclaró que seguirá abierto a cualquier propuesta que lo seduzca. Mencionó que podría ser en cualquier medio radial o plataforma que le devuelva la sensación de estar delante de un micrófono.