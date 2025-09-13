Tragedia en Córdoba: cayó un avión en Bell Ville durante una exhibición y dos personas murieron

Un accidente aéreo se produjo este sábado en Bell Ville, al precipitarse un avión en plena exhibición en el Festival Aéreo que se realiza tradicionalmente en esta ciudad del sudeste de Córdoba. Dos personas fallecidas.

Los pormenores del accidente se dieron a conocer por la noche de manera oficial, y se supo que murieron los dos tripulantes del avión. Eran oriundos de Santa Fe. Varias imágenes y videos de los momentos posteriores al hecho se viralizaron en redes sociales.

Ocurrió en el Aero Club de la ciudad del sudeste provincial. El fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, está a cargo de preservar la escena ante la llegada de la fiscal federal, dado que este lugar concreto es de jurisdicción federal.

Tragedia en Bell Ville: se cayó una avioneta en un festival aéreo y habría dos fallecidos. (Gentileza)

LA INVESTIGACIÓN EN MARCHA

Según las primeras informaciones, el hecho se dio en la cabecera de la pista. El avión habría entrado pérdiendo altura durante la exhibición. Tras esto se prendió fuego.

La Municipalidad de Bell Ville anunció una nueva edición del evento.

La aeronave era tripulado por dos personas que no erán oriundas de Bell Ville, según detalló Cadena 3.

El Festival Aéreo de Bell Ville reúne a pilotos y aeronaves de distintos puntos de Córdoba y provincias vecinas. Estaba previsto que haya paracaidismo en vivo y vuelos de bautismo en avión y helicóptero.