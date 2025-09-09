Tour de France 2026 en Córdoba: cómo inscribirse en L’Étape Argentina y los circuitos

El Gobierno de la provincia confirmó que ya están abiertas las inscripciones para L’Étape Argentina del Tour de France 2026. La competencia internacional eligió a Córdoba como representante de Argentina en el ciclismo, que tendrá dos recorridos para disfrutar de sus paisajes.

Por qué el Tour de France eligió a Córdoba

La prestigiosa prueba coloca a la provincia como epicentro de un evento internacional. Según fuentes oficiales, eligieron a Córdoba por su “geografía única, su infraestructura deportiva y su reconocida tradición en la organización de grandes eventos”, expresaron en un comunicado.

Las autoridades de la provincia de Córdoba revelaron este lunes que La Docta será sede de L'Étape Argentina by Tour de France en marzo de 2026. (Prensa Gobierno de la Provincia)

El Tour de France traerá a la región la esencia del ciclismo de ruta. Tanto competidores amateurs como profesionales tendrán la posibilidad de vivir la experiencia gala en la provincia de Córdoba.

Cuándo será L’Étape Argentina del Tour de France 2026 en Córdoba

L’Étape Argentina del Tour de France 2026 se realizará en Córdoba el domingo 22 de marzo de 2026 y tendrá dos circuitos para elegir.

Ruta Larga (134 kilómetros): Kempes – Río Ceballos – Camino del Cuadrado – Valle Hermoso – Cosquín – Plaza Federal – Puente De La Sota – Autopista Córdoba–Carlos Paz – Kempes.

Ruta Corta (64 kilómetros): Kempes – La Calera – Camino de las 100 Curvas – Paredón – Puente De La Sota – Autopista Córdoba–Carlos Paz – Kempes.

Córdoba: cómo inscribirse en L’Étape Argentina del Tour de France 2026

Las inscripciones se pueden concretar en el siguiente enlace. Con la inscripción, cada ciclista recibirá un kit con un chip de cronometraje, número de corredor, brazalete de acceso, seguro, servicio de hidratación, alimentos, asistencia médica, mecánica y de barredora. Según la modalidad, el kit podrá incluir también remera oficial, bidón, kit de reparación y accesorios exclusivos.