Punilla será sede del prestigioso L’Étape Argentina de ciclismo

El valle de Punilla será escenario de un evento internacional sin precedentes: el L’Étape Argentina by Tour de France, una de las competencias de ciclismo de ruta más prestigiosas del mundo, que se desarrollará el 22 de marzo de 2026 en la provincia de Córdoba.

El desafío, que replica el formato del legendario Tour de France, está dirigido tanto a corredores amateurs como profesionales y contará con un recorrido de casi 150 kilómetros. El trazado unirá a las localidades cordobesas a través de la autopista Córdoba–Carlos Paz, la nueva Autovía de Punilla, el Camino del Cuadrado y la ruta E53.

La competencia permitirá mostrar al mundo la belleza natural y cultural de Córdoba, consolidando a la región como un destino deportivo y turístico de proyección internacional.

Regresa el Campeonato Argentino de Ruta

Ese mismo fin de semana, Córdoba será sede también del Campeonato Argentino de Ruta, que volverá después de 25 años. La prueba se disputará con salida en Río Cuarto y llegada en el estadio Mario Alberto Kempes, tras un recorrido de 208 kilómetros. Participarán categorías Elite, Sub-23 y Ciclismo Adaptado, tanto en damas como en varones.

De esta manera, la provincia vivirá un mega fin de semana ciclístico de alcance internacional, con el L’Étape Argentina by Tour de France y el Campeonato Argentino de Ruta como grandes protagonistas en la agenda deportiva del país.