Azul Acuña es una niña de Córdoba que tiene 2 años y necesita una operación urgente. Desde los 4 meses, fue diagnosticada con displasia de cadera bilateral, producto del síndrome de Ehlers-Danlos y osteogénesis imperfecta. Ahora, necesita una operación urgente que su obra social todavía no autorizó.

“Todos por Azul”: una niña de Córdoba necesita una operación urgente y piden colaborar con una rifa

Ante la necesidad imperiosa de la intervención, su familia pide a la comunidad colaborar con una rifa solidaria. En primera instancia, aclaró que no acepta donaciones y solo quieren ayuda con la compra de un número.

Azul fue diagnosticada con displasia de cadera bilateral, producto del síndrome de Ehlers-Danlos y osteogénesis imperfecta.

La luchadora pasó por múltiples intervenciones en su corta vida y todo iba bien, hasta mediados de noviembre. “En el control traumatológico, se diagnosticó luxación del fémur izquierdo por lo que nuevamente debe entrar a cirugía”, explicó su madre, Mariana Soledad Villarreal.

“Su obra social Iosfa se negó a autorizarla por lo que se realizó un amparo, el cual todavía no se sentenció a favor nuestro porque se espera la fundamentación de la obra social, mucha burocracia en cuestiones de salud”, expresó en un comunicado.

Su mamá y sus vecinos de la localidad de Pilar promovieron de todos modos la recaudación de fondos. “De autorizarse la cirugía como debería ser, nos va a servir también para su posopoeratorio y la rehabilitación que venimos pagando mes a mes con mucho sacrificio”, describió.

Cómo ayudar a Azul, la niña de Córdoba que necesita una operación urgente

“Solo colaboración con un numerito para el sorteo, en donde hay 30 premios por 2000 pesos y vas a tener cinco chances de ganar”, anticipó su madre.