Tierno: se casaron y celebraron el amor en la panchería de Córdoba donde se conocieron

El amor puede expresarse de diferentes formas, acciones, regalos y gestos. Pero lo de una pareja en la provincia trascendió las redes sociales y es tendencia: se casaron y celebraron la unión en la panchería de Córdoba donde se conocieron.

La emoción de la panchería de Córdoba donde una pareja celebró su casamiento

Panchetos, ubicado en la ciudad de Río Segundo, fue el escenario de la visita que no estuvo programada y fue un asombro para todos en el local comercial. “Los chicos nos sorprendieron, no estaba nada preparado”, reconoció David, dueño del negocio, en diálogo con Mi Valle.

Antes de la luna de miel, comieron panchos en el lugar donde se conocieron.

“Fue algo muy noble y me sentí muy feliz, muy gratificado. Mirá lo que son las generaciones:...que nos hayan homenajeado así fue increíble”, dijo emocionado el emprendedor del comercio que compartió las postales en su cuenta de Instagram.

Se casaron y celebraron en la panchería de Córdoba donde se conocieron

La trama de amor la protagonizaron una damisela oriunda de Rafael García y un galán de Villa del Rosario. Cruzaron miradas por primera vez en el restaurante dedicado a la venta de panchos y allí empezó el noviazgo.

Pasaron los años, el amor prosperó y decidieron casarse recientemente. Ese mismo día, luego de la ceremonia que los unió para toda la vida, hicieron una parada especial y se pidieron un bocadillo para recordar el inicio de su bella historia.

“Un lugar para compartir con amigos, brindar con la familia, enamorarse en cada bocado y festejar como si fuera la primera vez. Porque si de algo estamos seguros… es que se conocieron, se casaron y terminaron festejando en Panchetos. Del pancho al altar“, redactaron desde Panchetos.