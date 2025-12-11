Tiene 30 años, dos hijos y un cáncer que debe tratar sin cobertura médica: cómo ayudarla en Córdoba

La vida de Rocío Cuzo cambió por completo en 2022 al recibir el diagnóstico de un cáncer poco frecuente. Se trata de un carcinoma gestacional se volvió tan agresivo que causó la formación de tumores en órganos importantes, como el pulmón y el cerebro.

A pesar de haber sido intervenida quirúrgicamente en septiembre pasado, la dolencia continuó su avance. Últimamente, los análisis confirmaron que el hígado y uno de sus riñones también se vieron afectados por la patología. Esta situación tan compleja obliga a la mujer a comenzar de manera inmediata con un esquema terapéutico especial. Sin embargo, no cuenta con la cobertura médica necesaria para hacerlo.

Una joven de Córdoba padece un cáncer que debe tratar sin cobertura médica

El procedimiento médico necesario para detener la expansión de la afección es la inmunoterapia, que consta de seis dosis iniciales, las cuales se deben administrar cada 21 días en la ciudad de Buenos Aires. El problema principal es su elevado valor, ya que el tratamiento completo se aproxima a los 48 millones de pesos. Durante la primera etapa de lucha contra la enfermedad, Rocío poseía obra social, pero perdió esa protección en el proceso por cuestiones burocráticas. Desde ese momento, afronta todos los gastos que implican los viajes, medicación y diversos estudios requeridos.

Los médicos le advirtieron que el avance de la metástasis podría alcanzar los huesos u otros órganos vitales. Si bien la familia acudió a hospitales para acceder a medicinas de forma gratuita, el plazo de espera para obtenerlas es extenso, demorando entre seis y ocho meses. Los doctores fueron claros sobre la imposibilidad de esperar tanto tiempo. A pesar de los esfuerzos solidarios, como colectas y rifas organizadas por las madres del colegio de sus hijos, solo se logró juntar cerca de la mitad del dinero. Rocío enfatizó que nunca había imaginado tener que pedir ayuda económica. Hoy, se encuentra desesperada ante esta situación límite y busca retomar su vida normal junto a sus hijos.

Video: el pedido de ayuda de la joven que padece cáncer

Para quienes deseen cooperar, pueden hacerlo comunicándose al teléfono 3572608441. Otra vía para realizar aportes es mediante la cuenta bancaria de su madre, Sonia Noemí Carrara, utilizando el alias único: TODOSPORRO2025.