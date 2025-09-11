Vía Córdoba / Protesta

Tensión en Córdoba: un hombre se encadenó a un poste frente a una aseguradora

El hecho ocurrió durante este jueves en barrio Alberdi. Lo que se sabe.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

11 de septiembre de 2025,

Tensión en Córdoba: un hombre se encadenó a un poste frente a una aseguradora
Un hombre se encadenó en forma de protesta contra una aseguradora. (Foto: Policía)

Este jueves, un hombre llevó a cabo una manifestación inusual en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba. En forma de protesta, se encadenó a una columna del alumbrado público en la calle Mariano Fragueiro al 150, frente a una aseguradora.

Un hombre se encadenó en un poste frente a una aseguradora

Fuentes policiales confirmaron que el motivo de esta acción radical reside en un prolongado conflicto económico. El hombre exige a una compañía aseguradora el pago de una suma de dinero pendiente. Esta deuda, según sus dichos, lo llevó a tomar una decisión tan drástica para hacer pública su situación.

Un hombre se encadenó en forma de protesta contra una aseguradora. (Foto: Policía)
Un hombre se encadenó en forma de protesta contra una aseguradora. (Foto: Policía)

Frente a esto, la Policía se hizo presente en el lugar, donde mantuvieron un diálogo constante con el sujeto, buscando mediar en la situación y persuadirlo para que deponga su actitud. Para evitar cualquier tipo de altercado, se produjo un corte parcial en el tránsito en el sector.

Temas Relacionados

MÁS DE Protesta
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS