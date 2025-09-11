Tensión en Córdoba: un hombre se encadenó a un poste frente a una aseguradora

Este jueves, un hombre llevó a cabo una manifestación inusual en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba. En forma de protesta, se encadenó a una columna del alumbrado público en la calle Mariano Fragueiro al 150, frente a una aseguradora.

Un hombre se encadenó en un poste frente a una aseguradora

Fuentes policiales confirmaron que el motivo de esta acción radical reside en un prolongado conflicto económico. El hombre exige a una compañía aseguradora el pago de una suma de dinero pendiente. Esta deuda, según sus dichos, lo llevó a tomar una decisión tan drástica para hacer pública su situación.

Un hombre se encadenó en forma de protesta contra una aseguradora. (Foto: Policía)

Frente a esto, la Policía se hizo presente en el lugar, donde mantuvieron un diálogo constante con el sujeto, buscando mediar en la situación y persuadirlo para que deponga su actitud. Para evitar cualquier tipo de altercado, se produjo un corte parcial en el tránsito en el sector.