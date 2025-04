“Tengo un amante fijo para...”: la inesperada confesión de Camila Sosa Villada

Nacida en medio de las Sierras de Córdoba, Camila Sosa Villada se convirtió en una reconocida escritora y actriz. Aunque, ante todo, se define como cordobesa y considera que Córdoba es su verdadera patria, más allá de Argentina. Cuenta con un largo historial de libros, entre los que destacan “Las malas”, “La traición de mi lengua”, “Soy una tonta por quererte” y su reciente “Tesis sobre una domesticación”.

LA INESPERADA CONFESIÓN DE LA CORDOBESA CAMILA SOSA VILLADA

En su vida personal, Camila se describe como solitaria y enamorada de sí misma. Confesó tener un amante fijo para cada día de la semana, a quienes “educó” sobre cómo hacer el amor. Esta revelación, que sorprende a su propia madre, refleja su libertad para vivir su sexualidad sin ataduras convencionales.

Camila Sosa Villada en la inauguración de la Feria del Libro Córdoba 2024

“Los he ido educando, les he ido enseñando cómo se me hace el amor, qué disfruto, qué no disfruto. Lo fui preparando como un harem”, confesó a Infobae. “Quizás son un poquito más que siete hombres. Los conocí, me gustaron, empezamos a vernos con frecuencia. Durante todos estos años he ido dándole de comer al pajarito del amor un día cada uno. Eso no quiere decir que yo fornique todos los días, pero sé que los tengo ahí. Y a mi llamado responden”, agregó.

Desde pequeña, en su pueblo natal, experimentó con maquillajes y ropa de mujer a escondidas. Durante su adolescencia, coqueteaba con hombres, presentándose como Camila, aunque algunos del pueblo se encargaban de revelar que “no era Camila, era un chabón”. Sus padres se enteraron de estos “chismes” y estuvieron enojados durante muchos años. Sin embargo, ella nunca se rindió a perderlos y hoy los cuida con afecto. La relación familiar evolucionó con el tiempo, especialmente después del éxito de su obra teatral “Carnes tolendas” en 2009.