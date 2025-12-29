Temporada teatral: Rodolfo Ranni, Claribel Medina y Pablo Alarcón llegan a Carlos Paz

El inicio de la temporada de verano en Córdoba se consolida con el desembarco de figuras de amplia trayectoria nacional en las principales plazas teatrales de la provincia. Bajo la producción de Sequeira Producciones, las obras “Es complicado” y “Negociemos. Una historia de amor” plantean un esquema de funciones que busca captar tanto al turista de Carlos Paz como al público de la capital cordobesa.

“Es complicado”: humor y trayectoria en escena

La obra protagonizada por Claribel Medina y Pablo Alarcón, titulada “Es complicado”, realizará su debut el próximo 1 de enero. Esta comedia está programada para presentarse todos los martes de enero y febrero a las 21.30 horas en el Teatro Holiday 2 de Villa Carlos Paz.

Para ampliar su alcance, la producción estableció un esquema de doble plaza. Los viernes, el elenco se trasladará a la ciudad de Córdoba para realizar sus funciones en el Teatro La Llave, ubicado en la zona norte de la capital. Además de estos puntos fijos, se confirmó que la pieza realizará un recorrido por diferentes escenarios de la provincia durante los dos meses de temporada.

El regreso de Rodolfo Ranni y Marta González

Por su parte, Rodolfo Ranni y Marta González encabezan “Negociemos. Una historia de amor”, propuesta que tendrá su estreno el 2 de enero. El cronograma de esta obra sigue una lógica similar de distribución geográfica: se presentará todos los martes en el Teatro del Sol 3, en el corazón de Carlos Paz.

La actividad de este elenco en Córdoba Capital está fijada para los domingos, también en el Teatro La Llave. Al igual que la producción de Medina y Alarcón, este drama romántico tiene previsto recorrer diversas localidades cordobesas, integrando la oferta cultural itinerante del verano.

En ambos casos, para las funciones de Villa Carlos Paz, las entradas pueden obtenerse a través de la plataforma Autoentrada, mientras que para las funciones en la capital se habilitó el sitio web oficial del Teatro La Llave.