Temor en Córdoba por una fuga de gas: personal de bomberos logró controlarla

Personal de la Dirección Bomberos realizó una intervención de prevención durante la jornada de este lunes en barrio Los Gigantes de la Capital, en el tramo de Baldomero Fernández al 900. La razón detrás del procedimiento fue la detección de una pérdida de gas en la vía pública, que se había originado por el socavamiento de una parte de la acera, justo en la ubicación de un pilar destinado al suministro eléctrico.

Bomberos controló una fuga de gas en Córdoba

La labor se llevó a cabo cerca de las 7.30, buscando resguardar la seguridad de los habitantes del barrio y manejar la coyuntura de riesgo. La actuación de los rescatistas se consideró prioritaria y de naturaleza totalmente preventiva.

Para asegurar el perímetro afectado y eliminar peligros, diversas reparticiones trabajaron de modo coordinado en el punto. En el sitio estuvieron presentes equipos de la empresa distribuidora Ecogas, la prestadora Aguas Cordobesas, personal de Defensa Civil y miembros de la fuerza policial. El objetivo central fue impedir que el escape de gas generara situaciones de mayor gravedad.