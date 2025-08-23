Temor en Córdoba por un hombre que se desviste en comercios: “Tengo pensado lo que voy a hacer con vos”

Comerciantes del sur de la provincia de Córdoba manifestaron su temor ante un hombre que ingresa a sus locales para luego desvestirse. Según expresó una mujer ante medios locales, el sujeto amenazó a una de sus empleadas y le dijo “tengo pensado lo que voy a hacer con vos”.

Temor en Córdoba por un hombre que se desviste en comercios

Las trabajadoras difundieron su preocupación en el centro de Río Cuarto, donde el hombre merodea con objetivos violentos. Según declararon a Telediario Digital, se trata de una persona “inestable” y bajo la influencia de estupefacientes.

Si bien la zona tiene custodia policial, el protagonista de este suceso ingresa a los locales y se desnuda rápidamente dentro. Esto hace que los uniformados no lleguen a tiempo ya que aparece repentinamente.

“Tengo pensado lo que voy a hacer con vos”: grave denuncia en Córdoba

“Trabajamos con miedo, muchas colegas directamente atienden con la puerta cerrada. Este hombre entra ofreciendo bolsas o contando situaciones de su vida, pero también ha mostrado actitudes violentas”, describieron.

Pero la situación ya pasó a mayores por un gravísimo escenario. “Una chica joven que atiende mi local recibió su visita y él le dijo ‘“tengo pensado todo lo que voy a hacer con vos’”, describió una comerciante.

Como si fuera poco, en Río Cuarto se rumorea que el violento “tiene antecedentes penales por abusos sexuales”. “Va a pasar a mayores”, cerró la señora que manifestó su preocupación.