Talleres y otro reinicio para Valentín Depietri, criticado pero con gol

Sus altibajos, la falta de continuidad y los cuestionamientos de los hinchas no quitan que Valentín Depietri es el delantero más efectivo del pobre semestre de Talleres. Y lo certificó con un gol clave frente a Alianza Lima.

Es que al convertir el segundo ante los peruanos en el 2-0 por Copa Libertadores, le permitió a Tallers depender de sí mismo para cruzar a Copa Sudamericana, si sostiene el tercer puesto.

Y en lo personal, el gol lo avala como el delantero más efectivo en un plantel en el que fallaron los encargados en convertir: Nahuel Bustos, Cristian Tarragona y en menor medida Federico Girotti, quien reaccionó con un doblete en Perú. Por todo esto, Depietri tendría garantizada su continuidad, en lo que será un fuerte sacudón a mitad de año con la depuración.

“El equipo mejoró mucho en varios aspectos, pero principalmente en defensa. Eso es muy importante pensando en el partido que se nos viene contra Sao Paulo, en el que nos jugaremos la clasificación a la Sudamericana”, destacó Depietri en Deportes La Voz.

“Cuesta entender por qué los resultados no se daban. En muchos partidos de este semestre el equipo fluía, pero los puntos se iban y fuimos perdiendo confianza. Fue un golpe anímico fuerte para nosotros, nos dieron vuelta partidos inexplicables. Como jugadores siempre sentimos esa presión de sacar adelante los partidos y tratar de terminar con esa mala racha", aseguró Depietri.

EL FACTOR BOTTA Y LEVISMAN

“Nadie puede desconocer la clase de jugador que es Rubén (Botta). Metió un golazo y me dio una asistencia bárbara para que yo pudiera convertir el mío. Menos mal que entró, porque lo tenía libre del otro lado a “Fede” Girotti... Yo creo que el equipo no venía jugando mal, las situaciones las generábamos, pero no entraban", enfatizó Depietri.

En referencia a Mariano Levisman, del DT interino de Talleres, también lo destacó: “Trabajó mucho en la semana en el aspecto defensivo, pidió que todos estuviéramos más atentos. Les resultó difícil entrarnos y mantuvimos el arco en cero. En mi gol fui a festejar con él porque aceptó dirigir al equipo en este mal momento. Fue una forma de agradecerle".

LO QUE VIENE PARA DEPIETRI Y TALLERES

“Tuve buenos partidos, me sentí muy bien y con confianza. Espero poder cerrarlo bien y con algún gol más para seguir ayudando al equipo”, se ilusionó Depietri.

Talleres irá por la clasificación a Brasil, ante el Sao Paulo, líder del Grupo D de Libertadores. Si gana, entra a Sudamericana. Con otro resultado, dependerá de la suerte de Alianza Lima ante Libertad en Paraguay, también el martes 27 de mayo a las 19.

“Será muy duro, pero iremos preparados para una victoria. Queremos que esta buena racha que arrancó contra Libertad y ahora con Alianza siga en Brasil. Confiamos en nosotros y en el grupo. Y no quiero olvidarme de la gente y agradecerle por cómo nos apoya en esta mala campaña".