Y una noche regresó al triunfo Talleres. Y una noche, volvió Rubén Botta. El volante creativo, de mal semestre como todo el equipo, convirtió un golazo contra Alianza Lima, dio la asistencia para el segundo con maestría, y exhibió parte de su repertorio. Y aseguró sentirse cómodo en la T, pese a los rumores, incluso de una posible salida en la depuración en el plantel.

La victoria sobre los peruanos reavivó las expectativas de Talleres, ya que quedó al marge de avanzar a la segunda fase de la Copa Libertadores, pero con el tercer puesto en el Grupo D depende de sí mismo para cruzar a Sudamericana.

🔥 BOMBAZO



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Ruben Botta abre el marcador con un fuerte remate desde afuera del área, #Talleres lo gana 1 a 0.



pic.twitter.com/um5avc605k — Última Jugada (@UJCBA) May 15, 2025

“Estoy muy contento por la victoria. Se la merecía el grupo y la gente de Talleres. Este semestre nos tocó perder mucho de local acá (por el Kempes), donde siempre fuimos fuertes. Por eso estamos muy agradecidos a la gente y por el apoyo que nos da. Lo dije siempre, desde que llegué a Talleres. Cuando la gente se enoja es entendible. No tenemos nada para decirle”, asumió Botta.

🗣 "SIEMPRE VAMOS A DAR PELEA"



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 La palabra de Rubén Botta, una de las figuras del triunfo de #Talleres ante #AlianzaLima en el Mario Alberto Kempes.



🎙 @Alvaropereyra__ pic.twitter.com/27mk6gVWxQ — La Mesa del Fútbol (@mesadelfutbolok) May 16, 2025

“En muchos partidos no nos salieron las cosas, mereciéndolos ganar y eso nos fue quitando confianza. Hoy se demostró que si nosotros estamos bien, le podemos ganar a cualquiera. Siempre que dependa de nosotros iremos por todo. Esto le da mucha confianza al grupo, que está muy bien. Ahora no hay que mirar para atrás. Lo que pasó nos sirve para aprender, no para seguir lamentándonos. Es muy importante lo que nos queda por jugar”, puntualizó.

Botta y Depietri en el festejo del segundo gol de Talleres. (Javier Ferreyra / La Voz)

LO QUE LE QUEDA DE CONTRATO EN TALLERES

“Yo tengo seis meses más de contrato. Estoy bien, estoy contento en Talleres, sería muy lindo quedarme para poder revertir este momento que nos tocó. Me encantaría seguir. Tenemos un gran grupo y la gente, que siempre nos apoya aunque las cosas no salgan“, expresó Botta.