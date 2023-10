Talleres tendrá dos importantes bajas: ¿Cuánto tiempo estarán sin jugar Catalán y Sosa?

Finalmente, el saldo de la fecha Fifa para Talleres es totalmente negativo. El domingo pasado, en Mendoza, quedó eliminado por Boca en Copa Argentina y, además, dos de los tres convocados a sus selecciones se lesionaron y no podrán ser tenidos en cuenta por el DT Javier Gandolfi para los próximos partidos por Copa de la Liga Profesional.

La primera baja confirmada fue la de Matías Catalán. El defensor, convocado por la Selección de Chile, sufrió un desgarro el jueves pasado en el partido ante Perú. Así, el zaguero que sólo jugó 12 minutos y tuvo que ser reemplazado, no jugará por varios partidos.

Matías Catalán. El defensor de Talleres será titular en la selección de Chile que enfrentará a Perú, este jueves por eliminatorias. (Prensa: selección de Chile)

Los juegos que se perderá son el del viernes, a las 19, ante Arsenal en el Kempes por la fecha 9 de la Copa de la Liga. Pero tampoco estará contra Atlético Tucumán, Banfield y Vélez. Teniendo en cuenta que sólo faltan seis fechas, la baja de Catalán en cuatro juegos es muy sensible en la defensa albiazul.

Ramón Sosa, también es baja en Talleres

El otro que no podrá jugar ante los de Sarandí es Ramón Sosa. El paraguayo recibió un duro golpe en el partido ante Bolivia que le provocó un esguince de tobillo que lo marginará del partido del viernes ante Arsenal. Los médicos de la selección guaraní le hicieron los estudios y el alivio fue que no presenta lesión ósea.

Ramón Sosa, de Talleres, sufrió una terrible lesión jugando para Paraguay, ante Bolivia, por eliminatorias. Foto: Prensa

“Es un traumatismo en pierna y tobillo derecho sin lesión ósea y traumatismo en pierna derecha distal más esguince en tobillo derecho”, fue el parte oficial. Osvaldo Insfrán, médico de la Selección de Paraguay, habló sobre las posibilidades del regreso a las canchas de Sosa en el programa Futbolémico de radio Showsport.

“Estuve en contacto con el médico del club. No es una lesión delicada pero habría que ver cómo continúa en el tiempo y luego determinar cuánto tiempo va a llevar pero no será un tiempo muy largo. No podrá estar en el partido del viernes y hay que ver si llega al miércoles”, declaró el facultativo.

Ese miércoles 25 de octubre, la T visitará a las 18.30 a Atlético Tucumán y los médicos del plantel albiazul evaluarán la lesión para saber si llega a estar disponible en el equipo que se juega la clasificación a la Copa Libertadores 2024 por tabla anual y la chance de meterse en puestos de clasificación del certamen local.