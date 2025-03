Talleres igualó su peor comienzo en un torneo de AFA, pero Guido Herrera tiene otra visión

Talleres debía cambiar la cara, después de la mueca que significa la temprana e insólita eliminación de Copa Argentina, y de su presente en Copa de la Liga, a dos puntos del último de la tabla en la Zona B, y con apenas un triunfo en estas 10 fechas del Apertura. Más allá de los números en roja. Guido Herrera puso paños fríos al presente Albiazul.

El 0 a 0 en el mini partido para recuperar los minutos pendientes frente a Godoy Cruz, fueron más de lo mismo para los dirigidos por Alexander Medina. Unas cuantas situaciones de gol más que el rival de turno, pero la misma falta de contundencia para otro empate en blanco.

Godoy Cruz y Talleres completaron su partido en Mendoza, pero no se sacaron ventajas: fue 0-0. (Los Andes)

Con el resultado en Mendoza, la T igualó su peor comienzo en un torneo de AFA, ya que en 1987-’88 ganó apenas un encuentro de 12 disputados. En esa temporada finalizó último en la tabla (estadísticas Gastón Trucco @gastontr16 en X).

Por primera vez en la era Andrés Fassi acumula ocho partidos consecutivos sin ganar en una misma temporada. La misma “anemia” la padeció en 2014, año en el que volvió a descender al torneo Federal A.

Talleres festejó en el Kempes con su hinchada la obtención de la Supercopa Internacional, hace poco más de 15 días.

Talleres afrontará dos compromisos que pueden resultar decisivos para el proyecto con el Cacique Medina: el domingo 30 es el clásico con Belgrano, a las 15 en Alberdi. Y una derrota dejaría muy mal parado al DT uruguayo. Y el miércoles 2 de abril es el debut en Copa Libertadores, frente al Sao Paulo por el Grupo D, en el Kempes.

LA VISIÓN DEL CAPITÁN DE TALLERES

“Estamos a tres puntos de clasificar y parece que es una catástrofe todo”. Textual de Guido Herrera, arquero de Talleres, al término del juego con Godoy Cruz en Mendoza a puertas cerradas, y por Cadena 3.

Joaquín Mosqueira de Talleres (Prensa Godoy Cruz)

“Veníamos de un golpe duro, no fue nuestra mejor noche y salimos golpeados. Tuvimos una fuerte autocrítica porque no hay excusas, ese partido se nos escapó. Pero ya está, es fútbol, y hoy era el momento de mostrar. No era fácil por el contexto, un partido sin gente, pero el equipo estuvo, fue intenso, buscó de entrada”, rescató el capitán Albiazul.

“No fue el mejor arranque, pero estamos a un partido de meternos entre los ocho. Todos quisiéramos estar arriba, pero hoy nos encontramos así y hay que afrontarlo. No estamos en el fondo del mar, estamos cerca”, insistió Herrera. La realidad es que Gimnasia de La Plata, último de los que clasifican, suma once unidades con tres puntos más que la T. Y después de Belgrano, se enfrentarán en el Kempes por la Liga, el domingo 6 de abril.

Guido Herrera, el capitán de Talleres, habló del clásico con Belgrano y de los errores que hay que corregir. La "T" recibió goles todos los partidos y varios fueron por equivocaciones propias. (Prensa Talleres)

A propósito del clásico, Herrera manifestó: “Sé lo que quiere nuestra gente. Querían un campeonato y no lo pudimos dar, pero estos partidos te marcan. Hay que jugarlos con corazón, cabeza y mucho fútbol. Los clásicos se ganan, punto. Con nuestro juego, con alma, con ese condimento especial. Es una linda responsabilidad”.