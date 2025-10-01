Suspendieron los trenes de Córdoba-Buenos Aires: cuándo volvería el servicio

Los trenes de larga distancia que conectan a la provincia de Córdoba con la de Buenos Aires, como a esta última con la de Tucumán, quedaron suspendidos. La concesionaria Nuevo Central Argentino (NCA) tomó la decisión luego de que una unidad descarrilara el martes 30 de septiembre.

Cuándo volvería el servicio de los trenes Córdoba-Buenos Aires

Los uniformados de la empresa detectaron un socavón en Santiago del Estero, que derivó en el descalce y la situación de riesgo para la circulación. “Hasta tanto no se termine ese trabajo los servicios permanecerán interrumpidos”, expresaron.

Argentina. Fechas para comprar boletos de tren del servicio Buenos Aires-Córdoba (Gentileza).

Los trenes que parten desde Buenos Aires hacia Córdoba y Tucumán quedarán suspendidos, al menos, hasta el 5 de octubre, según compartió Infobae. La situación se produjo en un contexto de recurrentes reclamos por parte del gremio La Fraternidad, que representa a los empleados ferroviarios.