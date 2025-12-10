Subastan 21 lotes de materiales de construcción por la quiebra de Márquez y Asociados: qué contienen

La quiebra de la firma Márquez y Asociados continúa generando movimientos en el ámbito legal y comercial. Mientras sigue su camino la causa penal contra la compañía, que ya tiene varios individuos detenidos con distintas responsabilidades, de forma paralela prosiguen los remates y las licitaciones de diversos bienes vinculados con la quiebra.

En este sentido, a los vehículos particulares utilizados por la organización y a otros rodados asociados a los trabajos en las obras, se adicionan 21 lotes de materiales para la construcción.

Márquez y Asociados: subastan 21 lotes de materiales de construcción

Los 21 lotes de insumos fueron anunciados con la publicación de los edictos pertinentes. Se destaca el gran valor económico de estos bienes, ya que algunos materiales superan los 200 millones de pesos. Se ofrecen elementos de electricidad, revestimientos, aberturas, materiales de carpintería y techo. Adicionalmente, se incluyen productos vinculados con la obra gruesa y los sistemas de cloacas.

Para quienes estén interesados en conocer los detalles y participar en el llamado a licitación, es indispensable informarse sobre la adquisición de los pliegos. La Sindicatura, o la persona autorizada a tal fin, recibirá consultas específicas sobre esta convocatoria en la dirección de calle 25 de mayo 125, Piso 9, en la ciudad capital de Córdoba.

Existen múltiples vías de contacto telefónico para atender las consultas relacionadas: 3513459648, 3516558128 y 3515511293. El profesional a cargo de la subasta es el martillero Ezequiel Frontera Vaca, quien posee la matrícula M.P. 01-962. Se puede contactar a este agente mediante el teléfono 351-6814689, o su correo electrónico ezefronteravaca@gmail.com.