Show de TC2000, exhibición de autos y gastronomía en un megaevento: cuándo y dónde será en Córdoba

La provincia de Córdoba es una de las plazas más importantes en el mundo automovilístico por las innumerables competencias que pasaron por sus tierras y cuenta con un gran número de fanáticos de los fierros.

Con el objetivo de llegar a esos seguidores, el ingeniero y desarrollista automovilístico, Oreste Berta, llevará adelante una nueva edición de Car Meet. Se trata de un evento que reunirá a los amantes de los autos clásicos y deportivos.

SHOW DE TC2000 Y EXHIBICIÓN DE AUTOS: CUÁNDO Y DÓNDE

El predio de Berta Experience se convertirá en un epicentro del automovilismo y la adrenalina con un nuevo encuentro de Car Meet. Los asistentes podrán acceder a una exclusiva exposición de autos clásicos y modelos deportivos.

Llega una nueva edición de un exhibición de autos clásicos y deportivos a Córdoba.

Asimismo, habrá una demostración de Turismo Carretera con la participación de Juan Bautista De Benedictis, y show de TC2000 junto a figuras como Matías Rossi y Leonel Pernía. “Espectacular show de drifting, donde los pilotos más hábiles desplegarán maniobras extremas, derrapes controlados y pura destreza al volante”, contó la organización del evento.

Llega una nueva edición de un exhibición de autos clásicos y deportivos a Córdoba.

También habrá actividades interactivas, puestos gastronómicos. El encuentro será el domingo 7 de septiembre en Berta (Autovía Atilio López, RP5 km 28, Alta Gracia) de 12 a 18. Las entradas se pueden conseguir en www.passline.com.