Show de TC2000, exhibición de autos y gastronomía en un megaevento: cuándo y dónde será en Córdoba

Se trata de un encuentro especial para los fanáticos de los autos. Todos los detalles.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

28 de agosto de 2025,

Se viene una nueva edición de Car Meet. (Foto: Prensa)

La provincia de Córdoba es una de las plazas más importantes en el mundo automovilístico por las innumerables competencias que pasaron por sus tierras y cuenta con un gran número de fanáticos de los fierros.

Con el objetivo de llegar a esos seguidores, el ingeniero y desarrollista automovilístico, Oreste Berta, llevará adelante una nueva edición de Car Meet. Se trata de un evento que reunirá a los amantes de los autos clásicos y deportivos.

SHOW DE TC2000 Y EXHIBICIÓN DE AUTOS: CUÁNDO Y DÓNDE

El predio de Berta Experience se convertirá en un epicentro del automovilismo y la adrenalina con un nuevo encuentro de Car Meet. Los asistentes podrán acceder a una exclusiva exposición de autos clásicos y modelos deportivos.

Llega una nueva edición de un exhibición de autos clásicos y deportivos a Córdoba.
Asimismo, habrá una demostración de Turismo Carretera con la participación de Juan Bautista De Benedictis, y show de TC2000 junto a figuras como Matías Rossi y Leonel Pernía. “Espectacular show de drifting, donde los pilotos más hábiles desplegarán maniobras extremas, derrapes controlados y pura destreza al volante”, contó la organización del evento.

También habrá actividades interactivas, puestos gastronómicos. El encuentro será el domingo 7 de septiembre en Berta (Autovía Atilio López, RP5 km 28, Alta Gracia) de 12 a 18. Las entradas se pueden conseguir en www.passline.com.

