Se tropezó, se clavó una tijera en el abdomen y permanece internado en Córdoba

Un vecino del norte cordobés debió ser operado de urgencia luego de protagonizar un infortunado accidente doméstico en su vivienda. El hecho ocurrió durante la noche del domingo en el barrio Los Cerrillos, en la ciudad de Deán Funes, y generó conmoción en la comunidad local por las características de la lesión.

Se tropezó y se clavó una tijera en el abdomen

Según fuentes policiales, el hombre caminaba dentro de su domicilio con una tijera de tusar cuando, por causas que aún se intentan establecer, tropezó y cayó al suelo. Producto del impacto, la herramienta, caracterizada por su gran porte y filo, se le incrustó profundamente en la zona del abdomen.

Ante la gravedad de la situación, la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Romagosa. Debido al compromiso de órganos, tuvo que ser operado de urgencia para intentar salvarle la vida y estabilizar su cuadro clínico.

Actualmente, el paciente de 64 años permanece internado bajo una estrecha vigilancia médica. Por su parte, la Justicia de Córdoba interviene en el caso. Si bien la principal hipótesis apunta a un accidente fortuito dentro del hogar, la Policía inició una investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el hecho y determinar fehacientemente si existieron otros factores involucrados en el episodio

¿Qué es una tijera de tusar?

Se trata de un elemento tradicional de trabajo rural en la provincia de Córdoba. Son tijeras robustas y de gran tamaño, diseñadas específicamente para tareas que requieren fuerza y precisión. Su uso principal se encuentra en la talabartería y la peluquería animal, siendo fundamentales para cortar las crines de los caballos o la lana de las ovejas.

El hombre permanece internado bajo estado reservado. (Foto: Ilustrativa)

Debido a su diseño y a la dureza del material con el que están fabricadas, cualquier manipulación incorrecta o accidente con ellas puede derivar en heridas de extrema gravedad, tal como ocurrió en este suceso.