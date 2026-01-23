Se incendió un colectivo con pasajeros en Córdoba: “Fue todo muy rápido”

Un colectivo con pasajeros se incendió en el transcurso de su recorrido durante la noche del jueves 22 de enero en la ciudad de Córdoba. La Policía no informó de personas heridas y vecinos denunciaron que las llamas provocaron un corte de luz en el sector.

Se incendió un colectivo con pasajeros en Córdoba

Una unidad de la línea 50, correspondiente a la empresa Grupo Fam, circulaba por la esquina de Viña del Mar y Bariloche, barrio Parque Horizonte. Por un aparente desperfecto eléctrico, las llamas comenzaron y consumieron la carrocería inmediatamente.

Las imágenes de las llamas en barrio Parque Horizonte.

El fuego escaló rápidamente, alcanzó alrededor de tres metros de altura y afectó un cable de alta tensión, dejando sin servicio a todas las viviendas sobre la cuadra. En las primeras horas de este viernes 23 de enero, una mujer relató el momento del siniestro.

La Policía investiga las causas y condiciones alrededor del caso.

“Fue todo muy rápido”: dijo una testigo del incendio del colectivo en Córdoba

“Fue terrible lo que vivimos anoche, cuando estábamos cenando con mis hijos escuchamos que dijeron que se prendía fuego”, expresó, en diálogo con El Doce.“Fue todo muy rápido, agarró fuego enseguida, prendieron los árboles y los cables” agregó.

Posteriormente, reconoció que los Bomberos respondieron al llamado, pero “tardaron bastante”, en llegar a la zona sur de la Capital. Finalmente, el incendio fue controlado y la Justicia intenta determinar cómo inició todo.