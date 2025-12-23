Se expande el pollo frito: KFC planea abrir dos sucursales más en Córdoba

Tras una apertura que provocó furor en Córdoba, KFC planea agrandar su mapa comercial dentro de la ciudad de Córdoba. El desembarco en el Nuevocentro Shopping generó gran interés entre los consumidores, quienes hicieron filas hasta por 40 minutos para comprar pollo frito. En este sentido, la firma selló un acuerdo con otro centro comercial de la Capital.

KFC se expande en Córdoba con dos nuevas sedes

La marca firmó un convenio con Córdoba Shopping con el objetivo de fortalecer la propuesta gastronómica del área norte de la Capital, aprovechando el elevado flujo circulatorio que caracteriza a este predio.

El espacio proyectado contará con una superficie superior a 100 metros cuadrados. Las tareas edilicias iniciarán durante enero, previéndose la inauguración oficial hacia marzo de 2026. Según los plazos establecidos, el puesto funcionará en el patio de comidas, ocupando el sector que anteriormente pertenecía a la hamburguesería Black Pan.

En paralelo, la empresa avanza con otro local frente a Plaza España. Actualmente, esta construcción permanece sujeta a diversas aprobaciones municipales necesarias para habilitar el servicio al público. Con la suma de estas bocas de expendio, la cadena totalizará tres ubicaciones operativas.