Se confirmó la fecha de apertura del parque acuático más grande del país en Córdoba

La zona sur de la ciudad de Córdoba es escenario de una megaconstrucción que promete tener un estadio, un centro comercial y el parque acuático más grande del país. Este último, ya tiene fecha de apertura. Se trata de Infinito Water Park, un proyecto que busca dinamizar la oferta de entretenimiento en el centro del país.

El parque acuático más grande del país estará en Argentina: cuándo será la apertura

De acuerdo a la firma, los detalles sobre la finalización de las obras y los últimos preparativos avanzan según el plan estipulado. El establecimiento busca posicionarse como un destino principal para el turismo familiar dentro de Argentina. Este emprendimiento representa un hito para la inversión privada en la zona.

El parque acuático más grande del país estará en Córdoba. (Foto: Prensa)

La dirección de la nueva entidad estará a cargo de un profesional con trayectoria relevante. La gerencia general fue asignada a Damián Merlo. Es relevante mencionar que el equipo lo reclutó directamente desde México, buscando experiencia internacional en parques temáticos. La llegada de este directivo resalta el compromiso de la empresa con estándares elevados de servicio y seguridad para los visitantes. Merlo asumirá el reto de coordinar el funcionamiento integral del recinto.

El complejo acuático promete convertirse en una visita obligada para turistas y residentes. La apertura se realizará el 3 de enero de 2026, día que marcará el inicio de una nueva era en el entretenimiento cordobés. Con la fecha confirmada y la dirección definida, el proyecto avanza firmemente hacia su materialización.