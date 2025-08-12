Vía Córdoba / Gastronomía

Se confirmó la apertura del primer KFC en Córdoba: dónde estará ubicado

La reconocida cadena de pollo frito abrirá sus puertas antes de fin de año.

Redacción Vía Córdoba

12 de agosto de 2025,

Así se hacen los famosos bastones que se venden en KFC.

La ciudad de Córdoba se prepara para la llegada de Kentucky Fried Chicken (KFC), la popular cadena estadounidense de pollo frito. Su primer local a la calle en la provincia estará ubicado en una emblemática esquina de la ciudad de Córdoba. Tras varios rumores sobre su locación, se confirmó que no estará dentro de un shopping.

KFC en Córdoba: dónde estará el primer local

El primer local de KFC en Córdoba estará ubicado en una emblemática casona en barrio Nueva Córdoba. El inmueble se encuentre frente a Plaza España y estuvo desocupada por más de 20 años. Será sometida a una completa renovación para la apertura de la marca.

La propiedad, donde funcionó previamente el Goethe Institute, se sitúa contiguo a un tradicional local de McDonald’s y frente a un creciente polo gastronómico. Esta elección responde a la estrategia global de KFC, que busca locaciones destacadas para potenciar su presencia y generar un impacto considerable en el mercado local.

Se confirmó la localización de KFC en Córdoba.
El nuevo espacio dispondrá de una superficie de 250 metros cuadrados y generará alrededor de 40 puestos de trabajo. Se prevé que su apertura sea antes de fin de año.

