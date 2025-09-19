El exgobernador y candidato a diputado Juan Schiaretti salió al cruce de las críticas de Javier Milei, quien lo acusó de no comprender “la restricción presupuestaria”. Y replicó al Presidente: “Terminó su paso por Córdoba con su mentira a cuestas, volvió a mentirle a los cordobeses descaradamente”.

Con un fuerte descargo, el candidato a diputado de Provincias Unidas afirmó “Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal”. Y explicó que su reforma tributaria no busca aumentar la presión impositiva, sino “reemplazar los tributos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque por un IVA provincial, tal como funciona en Brasil”.

El exgobernador participó esta tarde de un acto en Tanti junto al intendente radical Emiliano Paredes, quien es candidato a diputado en la lista de Provincias Unidas que encabeza el propio Schiaretti.

Juan Schiaretti en Tanti. (Gentileza)

“El Presidente vino acá a decir que tiene la máquina de la prosperidad. Es poco serio decir eso cuando la gente no llega a fin de mes”; retrucó Schiaretti sobre la visita de Milei a la capital cordobesa.

Milei terminó su paso por Córdoba con su mentira a cuestas.



El Presidente mintió una vez más descaradamente a los cordobeses, seguramente porque le incomoda que nuestra provincia haya sido ejemplo de prosperidad, manteniendo el equilibrio fiscal, garantizando la inserción… pic.twitter.com/KnDQdqMJ5z — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 20, 2025

Schiaretti se refirió además a la postura del oficialismo nacional en torno a la salida del país a la crisis: “A la dicotomía de que son ellos o el abismo se plantea desde un lugar de un espíritu mesiánico que no aceptan que siempre el aporte de otro que piensa diferente ayuda a hacer una sociedad mejor”.

EL PLANTEO DE SCHIARETTI A MILEI POR LAS RETENCIONES

“Las retenciones representan apenas el 0,9% del PBI y castigan a todo el interior productivo”, esgrimió Juan Schiaretti.

Una de las industrias más importantes de Córdoba: el turismo.

Además de generar trabajo, impulsa a nuestros pueblos y muestra al mundo lo mejor de nuestra provincia.



Hoy, en el Complejo Gran Chacha en Tanti, vimos el esfuerzo de una familia que, a pesar de la crisis, apuesta al… pic.twitter.com/g5lYl0bjjb — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 20, 2025

También cuestionó la postura del Gobierno nacional frente a la evasión: “Argentina tiene la mayor evasión de Latinoamérica: 3,7% del PBI. Milei nunca la va a bajar, porque considera ‘héroes’ a los evasores. Es inadmisible que un presidente, cuya obligación es cobrar impuestos, glorifique a quienes los evaden”.

Y completó: “El equilibrio fiscal hecho ‘a los hachazos’, como lo hace Milei, es inconsistente y cruel con los sectores más vulnerables. Lo innovador es sostener el equilibrio fiscal en el tiempo con equilibrio social”.