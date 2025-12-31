Vía Córdoba / Comida

Salame, dulce de leche y alfajores: los mejores productos de Córdoba este 2025

Un repaso por los platos destacados a nivel provincial y nacional que captaron la atención de la audiencia de Vía País.

31 de diciembre de 2025,

El mejor salame de Argentina se produce en Córdoba, donde también se elaboran otros alimentos que cautivaron paladares nacionales e internacionales. (Foto: destino Córdoba/Ilustrativa).

El año llegó a su final y la provincia se consolidó como un polo gastronómico y turístico en materia de restaurantes y producción propia. En este contexto, es una buena oportunidad para recordar algunos de los mejores productos de Córdoba que se destacaron a lo largo de este 2025.

Los mejores productos de Córdoba este 2025

Es por eso que, desde Vía Córdoba, elaboramos un listado con las preparaciones destacadas a lo largo de estos 365 días. Cabe aclarar que, las opciones seleccionadas fueron de las de mayor interés de la audiencia, quienes esperamos que nos sigan eligiendo en 2026.

  • Mejor helado de dulce de leche: Heladería La Merced.
  • Mejor helado de frutilla: Heladería La Merced.
  • Mejor helado de chocolate: Heladería Di Pale.
  • Mejor dulce de leche: Duy Amis.
  • Mejor dulce de leche repostero: Windy Lácteos.
  • Mejor empanada criolla de Córdoba: Gustito a Salta.
  • Mejor hamburguesa clásica: La Mística bb.
  • Mejor hamburguesa gourmet: Fat Burger.
  • Mejor queso azul: Emperador.
  • Mejor sándwich del mundo: lomito.
  • Mejor restaurante de Argentina: Cartof.
  • Mejor sándwich de milanesa: Bodegón del Sur.
  • Mejor alfajor de autor del mundo: Egolatra.
  • Mejor alfajor exótico del mundo: Cruz Velazco.
  • Mejor Pizza al molde de Córdoba: Pizza Madre.
  • Mejor pizza napoletana y tradicional de Córdoba: Pan Plano.
  • Mejor locro de Córdoba: Renato.
  • Mejor lomito tradicional de Córdoba: Combi.
  • Mejor lomito gourmet: Pizza R.
  • Mejor salame de Argentina y Córdoba: Don Ramón.
  • Mejor alfajor del mundo: Chammas y El Nazareno.

