Salame, dulce de leche y alfajores: los mejores productos de Córdoba este 2025

El año llegó a su final y la provincia se consolidó como un polo gastronómico y turístico en materia de restaurantes y producción propia. En este contexto, es una buena oportunidad para recordar algunos de los mejores productos de Córdoba que se destacaron a lo largo de este 2025.
Los mejores productos de Córdoba este 2025
Es por eso que, desde Vía Córdoba, elaboramos un listado con las preparaciones destacadas a lo largo de estos 365 días. Cabe aclarar que, las opciones seleccionadas fueron de las de mayor interés de la audiencia, quienes esperamos que nos sigan eligiendo en 2026.
- Mejor helado de dulce de leche: Heladería La Merced.
- Mejor helado de frutilla: Heladería La Merced.
- Mejor helado de chocolate: Heladería Di Pale.
- Mejor dulce de leche: Duy Amis.
- Mejor dulce de leche repostero: Windy Lácteos.
- Mejor empanada criolla de Córdoba: Gustito a Salta.
- Mejor hamburguesa clásica: La Mística bb.
- Mejor hamburguesa gourmet: Fat Burger.
- Mejor queso azul: Emperador.
- Mejor sándwich del mundo: lomito.
- Mejor restaurante de Argentina: Cartof.
- Mejor sándwich de milanesa: Bodegón del Sur.
- Mejor alfajor de autor del mundo: Egolatra.
- Mejor alfajor exótico del mundo: Cruz Velazco.
- Mejor Pizza al molde de Córdoba: Pizza Madre.
- Mejor pizza napoletana y tradicional de Córdoba: Pan Plano.
- Mejor locro de Córdoba: Renato.
- Mejor lomito tradicional de Córdoba: Combi.
- Mejor lomito gourmet: Pizza R.
- Mejor salame de Argentina y Córdoba: Don Ramón.
- Mejor alfajor del mundo: Chammas y El Nazareno.