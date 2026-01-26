Rompió el silencio Tania: la trama detrás de su desaparición en Córdoba

Este lunes se presenta como una jornada trascendental en el caso Tania, la mujer que permaneció desaparecida durante casi 48 horas en Córdoba y fue hallada con vida en un terreno baldío en La Cumbre. Por primera vez desde el inicio de la investigación, pudo relatar su versión de los hechos a su abogada, marcando un giro en la situación procesal de Néstor, el único detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad.

Rompió el silencio Tania, la mujer que había desaparecido en Córdoba

La abogada querellante, Daniela Morales Leanza, confirmó que logró reunirse con Tania en dos oportunidades durante la última semana. Estos encuentros se llevaron a cabo bajo estrictas indicaciones médicas, dado que la mujer estuvo aislada en un área de Salud Mental durante 14 días tras su aparición.

Según la letrada, el testimonio de Tania sugiere una realidad distinta a la planteada inicialmente por la defensa del imputado. “Entiendo, por lo que puedo hablar, es que estamos en otra situación de lo que plantea la defensa”, afirmó Morales Leanza a El Doce, quien hizo hincapié en que el caso debe analizarse bajo un contexto de vulnerabilidad y violencia de género. Aunque los relatos de ambas partes presentan ciertas similitudes, las versiones difieren drásticamente en cuanto al contexto en que se desarrollaron los hechos.

Cuál es la situación de Néstor, el único detenido en el caso

Por su parte, Néstor cumple este lunes 10 días de detención en el penal de Bouwer. Su abogado defensor, Carlos Nayi, señaló que es “muy probable” que durante esta jornada se produzcan novedades respecto a su liberación. A pesar de la gravedad de la imputación por privación ilegítima de la libertad, la Justicia evalúa su situación procesal incluso antes de que la víctima preste su declaración formal ante la fiscalía.

La fiscal a cargo determinará la continuidad de la detención tras analizar la indagatoria del acusado, cuyo contenido aún no ha sido revelado a las otras partes. Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa de recolección de pruebas críticas, donde tanto la querella como la defensa aguardan el acceso formal al expediente.

Pruebas pendientes y el estado de Tania

El futuro de la causa depende ahora de elementos científicos que permitirán corroborar o descartar las versiones vertidas hasta el momento. Morales Leanza destacó la importancia de conocer los resultados de los análisis de laboratorio y estudios toxicológicos realizados a Tania.

Respecto al estado anímico de la mujer, su abogada informó que se encuentra “muy angustiada y muy mal”, pero con el firme deseo de reencontrarse con sus hijos y su familia. Tania, quien desconoce el impacto mediático que tuvo su desaparición, tiene la intención de declarar ante la fiscal para que se fijen los hechos y se determine fehacientemente si existió un delito y quiénes son los responsables.